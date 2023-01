Mainzer Generalprobe mit Debüt von Hanche-Olsen

„Das war okay von Andreas“, sagte 05-Trainer Bo Svensson zum soliden Einstand von Hanche-Olsen, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Er spielte zuletzt beim belgischen Club KAA Gent. Die Generalprobe für den Bundesliga-Neustart nach der Winterpause fand der Däne ebenfalls okay, aber mit Blick auf die Partie am Samstag beim VfB Stuttgart nicht ganz zufriedenstellend: „Wir sind noch nicht in allen Phasen des Spiels da, wo wir sein müssen. Deshalb brauchen wir die Woche Training noch.“