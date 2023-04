Mainzer Heidel: Keine Zweifel an Tuchel-Erfolge mit Bayern

Mainz (dpa) - . Christian Heidel ist vom Erfolg von Thomas Tuchel in Zukunft beim FC Bayern überzeugt. „Ich habe keine Zweifel daran, dass Thomas ein sehr erfolgreicher Bayern-Trainer werden wird“, sagte der Sportvorstand von Tuchels einstigem Arbeitgeber FSV Mainz 05 dem Sender Sky vor dem Wiedersehen mit dem jetzigen Coach des derzeit kriselnden deutschen Fußball-Rekordmeisters aus München an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Mainz. „Die größte Herausforderung werden die nächsten Jahre sein“, meinte Heidel.