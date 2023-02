Mainzer Lee ist mit Doppelpack der Stimmungsmacher

Durch die starken Leistungen in dieser Spielzeit dürfte auch der Marktwert von Lee steigen, der im Sommer 2021 vom Zweitligisten Holstein Kiel nach Mainz gewechselt war. Zur Jahreswende hatte er mit einem Eintrag in seinem eigenen Block, in dem von einem „starken Wunsch“ in einem „anderen Umfeld“ zu wachsen zu lesen war, für Irritation gesorgt. „Es war nicht ganz gescheit, was aus dem Koreanischen übersetzt worden ist“, erklärte Schmidt. „Das ist für ihn erledigt und kein Thema. Das wurde auch besprochen.“