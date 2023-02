Mainzer OB-Kandidat Haase spricht von „tollem Etappenerfolg“

Mainz (dpa/lrs) - . Der parteilose Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Mainz, Nino Haase, hat sein Ergebnis als einen „tollen Etappenerfolg“ bezeichnet. „So wie es aussieht, landen wir bei 40 Prozent, was unfassbar ist“, sagte der 39-Jährige am Sonntagabend. Seine Anhänger feierten ihn im Keller einer Brauereigaststätte mit lauten „Nino“-Sprechchören.