Mainzer OB sieht Projekt Gutenberg-Museum auf gutem Weg

Das Museum, das sich dem Erfinder des Drucks mit beweglichen Lettern, Johannes Gutenberg, widmet, zieht voraussichtlich Anfang kommenden Jahres vorübergehend in das Naturhistorische Museum in Mainz. Am eigentlichen Standort ist ein Neubau geplant. Wenn alles gut laufe, könne 2026 mit dem Bau begonnen werden, 2029 könnte der fertiggestellt sein, sagte Haase. Kürzlich waren Konzeptentwürfe eines Architektenwettbewerbs vorgestellt worden.