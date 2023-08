Mainzer Oberbürgermeister: Kritik eigenes Verkehrsdezernat

Konkret ging es um eine quasi über Nacht eingerichtete Busspur auf der zentralen Rheinstraße in eine Richtung, wodurch dort bis zum 23. August Autos nur eine Spur zur Verfügung steht. Grundidee für die Busspur war, dass am nahen Rheinufer in den kommenden Wochen viele Veranstaltungen sind, dieses also von Radfahrern nicht genutzt werden kann. Daher hatte der Stadtrat die Verwaltung aufgefordert, eine Alternativroute für den Radverkehr zu erarbeiten. Die erdachte Lösung sah vor, dass Radfahrer über die Busspur ausweichen können.