Mainzer Staatstheater zeigt 29 Premieren in neuer Spielzeit

Mainz (dpa/lrs) - . 29 Premieren sowie zahlreiche Wiederaufnahmen und Sonderprojekte stehen in der Saison 2023/24 auf dem Spielplan des Staatstheaters Mainz. „Eine Theaterreise von der Antike bis heute“ mit vier Uraufführungen und der deutschsprachigen Erstaufführung des Sozialdrams „Parliament Square“ von James Fritz, kündigte Chefdramaturg Jörg Vorhaben am Freitag in Mainz für die größte Sparte, das Schauspiel, an.