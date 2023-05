Malu Dreyer zufrieden mit Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels

Berlin/Mainz (dpa) - . Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich nach eigenen Worten „zufrieden mit dem Ergebnis“ des Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern gezeigt. Beide Seiten hätten bei den Beratungen am Mittwoch in Berlin eine ziemliche Strecke zurücklegen müssen, um zu dem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. „Die Not derer, die ihre Heimat, Freunde und Familien verlassen müssen, um vor dem Krieg in der Ukraine, Syrien oder vor Verfolgung zu fliehen, muss unermesslich sein“, betonte Dreyer auch mit Blick auf gestiegenen Flüchtlingszahlen. Deswegen sei die konstruktive Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen wichtig.