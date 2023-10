Mann bedroht Besucher in Lokal mit Schusswaffe

Speyer (dpa/lrs) - . Ein Mann soll in einem Lokal in Speyer Gäste mit einer Schusswaffe bedroht haben. Er habe am frühen Sonntag das Lokal betreten und eine schwarze Handfeuerwaffe auf eine Besuchergruppe gerichtet, teilte die Polizei in Speyer mit. Dann sei er geflüchtet. Es sei derzeit völlig unklar, warum der Mann das gemacht habe, sagte ein Sprecher. Der Unbekannte habe keine Forderung nach Geld gestellt. Die Beteiligten hätten sich nicht gekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Mann möglicherweise bei der Flucht gesehen haben.