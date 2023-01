Mann bedroht Paar mit Pistole und schießt in die Luft

Worms (dpa/lrs) - . Zwei Passanten sind am Samstagabend in Worms von einem Mann ohne ersichtlichen Grund mit einer Waffe bedroht worden. Der bislang Unbekannte habe auch einen Schuss in die Luft abgefeuert, teilte die Polizei mit. Das Paar flüchtete und alarmierte die Beamten. Der Täter konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen bislang nicht gefasst werden.