Mann bedroht Sanitäter im Krankenwagen mit Messer

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Ein betrunkener Mann hat am Dienstag Rettungssanitäter in Kaiserslautern mit einem Messer bedroht. Bevor er das Messer zog, soll der 57-Jährige im Krankenwagen zunächst randaliert, die Rettungskräfte bespuckt und beschimpft haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die verständigte Polizeistreife eintraf, soll der Mann demnach zunächst ruhig auf dem Bordstein gesessen haben. Er sei vorher selbstständig aus dem Rettungswagen ausgestiegen. Anschließend habe er aber wieder das Messer gezogen und gedroht, sich damit umzubringen. Die Polizisten konnten den Mann den Angaben nach beruhigen und festnehmen.