Mann bei Unfall auf Straußenfarm in Remagen schwer verletzt

Remagen (dpa/lrs) - . Bei einem Verkehrsunfall auf einer Straußenfarm in Remagen (Kreis Ahrweiler) ist am Mittwoch ein Mann schwer verletzt worden. Der Unfall sei unter Beteiligung des Touristenzuges passiert, der auf dem Gelände der Farm fahre, teilte die Polizei am Abend mit. Dabei habe der 58 Jahre alte Mitfahrer schwere Verletzungen erlitten und sei von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Köln gebracht worden. Weitere Auskünfte zum Unfallhergang konnte eine Sprecherin wegen der laufenden Ermittlungen nicht geben.