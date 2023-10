Mann fährt mit 100 Stundenkilometern durch Ludwigshafen

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Ein 29-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag mit rund 100 Stundenkilometern durch Ludwigshafen gerast. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr er zudem außerorts bis zu 166 Stundenkilometer schnell - bei erlaubten 100. Bei einer Kontrolle stellten Polizeikräfte demnach außerdem gravierende Mängel am Auto fest.