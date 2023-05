Mann fällt mit Stichverletzung auf: Polizei sucht Zeugen

Trier (dpa/lrs) - . Die Polizei in Trier sucht im Fall eines mit Stichverletzung aufgefallenen Mannes nach Zeugen. Er war in der Nacht auf Samstag mit einer augenscheinlichen Stichverletzung am Brückenkopf der Konrad-Adenauer-Brücke gemeldet worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als Rettungskräfte dazukamen, war der Mann zwar bei Bewusstsein, konnte aber wegen seinem Zustand nichts zu der Ursache seiner Verletzung sagen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus, dass seine Verletzung nicht lebensgefährlich war. Trotzdem konnte er weiterhin nicht befragt werden. Deswegen sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können.