Mann greift Gäste auf Feier an: Polizei stoppt ihn mit Taser

Bitburg (dpa/lrs) - . Weil ihm der Zutritt zu einer Feier in einer Gaststätte in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) verwehrt wurde, hat ein 39-Jähriger mehrere Gäste angegriffen und verletzt. Auch die alarmierten Polizisten attackierte der Mann am frühen Sonntagmorgen, wie es in einer Mitteilung hieß. Mithilfe eines Tasers gelang es den Beamten, den Angreifer zu stoppen und festzunehmen.