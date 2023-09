Mann im Rhein unter Wasser gezogen: Suche abgebrochen

Ludwigshafen/Worms (dpa/lrs) - . Ein Mann ist am Samstag in Worms bei einem Bad im Rhein abgetrieben und unter Wasser gezogen worden. Eine umfangreiche Suchaktion nach dem Mann Jahrgang 1970 wurde nach etwa eineinhalb Stunden am späteren Samstagabend ergebnislos abgebrochen, wie die zuständige Wasserschutzpolizei Ludwigshafen am Sonntag auf dpa-Nachfrage mitteilte. Die „Allgemeine Zeitung“ hatte zuvor berichtet.