Mann in Bingen im Streit mit Samurai-Schwert bedroht

Bingen (dpa/lrs) - . Bei einem Streit soll ein 32-jähriger Mann einen Kontrahenten mit einem Samurai-Schwert bedroht haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren der 32-Jährige und ein 34-jähriger Mann am Samstagabend im Stadtteil Bingerbrück aneinander geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung, die sich in einem Innenhof abspielte, habe der 32-Jährige den anderen Mann mit dem Schwert durch ein geöffnetes Fenster bedroht. Die Polizei durchsuchte daraufhin die Wohnung und stellte das Schwert sicher. Der 32-Jährige habe die Bedrohung eingeräumt. Gegen ihn wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung ermittelt.