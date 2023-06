Mann mit Axt löst Polizeieinsatz aus

Mainz (dpa/lrs) - . In Mainz hat ein Mann mit einer Axt in der Hand für Aufregung gesorgt. Er sei am Donnerstagnachmittag mit dem Beil am Rheinufer entlanggelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Passanten hätten daraufhin die Beamten alarmiert. Wegen der möglichen Gefahr für andere sei die Polizei mit einem größeren Aufgebot angerückt.