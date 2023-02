Mann mit dem Hammer attackiert: 48-Jähriger in U-Haft

Landau (dpa/lrs) - . Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Landau Haftbefehl gegen einen 48 Jahre alten Mann erlassen. Der Angeschuldigte soll in seiner Wohnung in der pfälzischen Stadt einen 44-Jährigen mit einem Hammer schwer verletzt haben, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mit.