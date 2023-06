Mann prallt mit Auto gegen Baum: Schwer verletzt

Schwegenheim (dpa/lrs) - . Ein Mann ist bei einem Autounfall bei Schwegenheim (Kreis Germersheim) schwer verletzt worden. Sein Auto war am Mittwochabend von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Anschließend überschlug sich der Wagen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.