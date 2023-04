Mann schießt mit Schreckschusswaffe von Hochhausbalkon

Weißenthurm (dpa/lrs) - . Ein Mann in Weißenthurm (Landkreis Mayen-Koblenz) soll mit einer Schreckschusswaffe von einem Hochhausbalkon geschossen haben. Mehrere Bürger meldeten in der Nacht auf Samstag Schüsse, wie die Polizeiinspektion Andernach am Samstag mitteilte. „Starke Kräfte“ durchsuchten den Angaben zufolge eine Wohnung und beschlagnahmten ein Luftgewehr sowie eine Schreckschusswaffe und Silvesterknallkörper.