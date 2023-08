Mann soll Familie bedroht haben: Unverletzt festgenommen

Appenheim/Mainz (dpa/lrs) - . Ein möglicherweise bewaffneter Mann soll in einem Haus in Appenheim (Kreis Mainz-Bingen) Familienangehörige bedroht haben und ist deshalb festgenommen worden. Spezialeinsatzkräfte der Polizei seien am Donnerstag in das Wohngebäude im Ortskern eingedrungen und hätten den 27-Jährigen unverletzt festnehmen können, berichtete die Polizei in Mainz.