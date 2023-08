Mann soll Frau getötet und Leichenteile angezündet haben

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Ein 40 Jahre alter Mann soll in Kaiserslautern seine 80 Jahre alte Vermieterin getötet und die Leiche zerteilt haben. Das berichtete das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag. Der Mann habe den Ermittlungen zufolge nach der Tat am Freitag versucht, die Teile zu verbrennen und mit dem Rauch Anwohner auf sich aufmerksam gemacht, hieß es. Diese informierten die Polizei.