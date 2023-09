Mann spaziert mit Gaspistole in der Hand: Polizeieinsatz

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Ein Mann mit Pistole in der Hand hat am Sonntagmorgen einen Polizeieinsatz in Ludwigshafen ausgelöst. Passanten hatten den Mann der Polizei gemeldet, als er von Ludwigshafen-Rheingönheim in Richtung Altrip einen Fuß- und Radweg entlangging, wie die Polizei mitteilte. Polizisten trafen den 31-Jährigen mit einer schussbereiten Gaspistole in der Hand an.