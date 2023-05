Mann sticht Kontrahenten bei Streit mit Messer ins Bein

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Ein Mann ist am Freitagnachmittag bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit einem Messer verletzt worden. Im Laufe der Streitigkeiten auf dem Carl-Wurster-Platz in Ludwigshafen zückte einer der Männer das Messer und stach damit in das Bein seines Kontrahenten, wie die Polizei mitteilte. Die Beteiligten flüchteten danach zu Fuß.