Mann unter Drogeneinfluss mit Messer auf E-Scooter unterwegs

Edenkoben (dpa/lrs) - . Unter Einfluss von Betäubungsmitteln und mit einem verbotenen Klappmesser ist ein E-Scooter-Fahrer in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) von der Polizei gestoppt worden. Zudem transportierte der 22-Jährige am späten Sonntagabend unerlaubterweise einen Mitfahrer. Außerdem war das Kennzeichen des E-Scooters bereits seit drei Jahren abgelaufen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Ein Urintest habe positiv auf Cannabis und Amphetamine reagiert. Gegen den jungen Mann wurde den Angaben zufolge eine Strafanzeige und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Einhandmessers angefertigt. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen.