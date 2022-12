Mann von Auto angefahren und schwer verletzt

Limburgerhof (dpa/lrs) - . Ein Fußgänger ist in Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 54-Jährige sei am Donnerstagabend beim Überqueren einer Straße von dem Wagen mit einem 38-Jährigen am Steuer erfasst worden, teilte die Polizei in Schifferstadt am Freitag mit. Bis ein Rettungswagen kam, versorgten den Angaben zufolge Ersthelfer aus einer nahen Arztpraxis den Mann. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.