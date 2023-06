Mann wird vom eigenen Auto überrollt und schwer verletzt

Sonnenberg-Winnenberg (dpa) - . Von seinem eigenen Auto ist ein Mann an einer abschüssigen Einfahrt in Sonnenberg-Winnenberg (Landkreis Birkenfeld) überrollt worden. Der 66-Jährige wurde bei dem Unfall am Samstag mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam erst auf einer Grünfläche gegenüber der Einfahrt zum Stehen. Der Mann musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Warum der Wagen einfach losrollte, war noch unklar. Vermutlich habe der Mann vergessen, die Handbremse anzuziehen, hieß es von der Polizei.