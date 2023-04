„Mannschaft brennt“: Kaiserslautern freut sich auf den HSV

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Sieben Spieltage vor Saisonende wartet auf Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern noch einmal ein ganz großes Highlight. Die Pfälzer empfangen am Samstag (20.30 Uhr/Sky/Sport1) im mit 49.327 Zuschauern seit Wochen ausverkauften Fritz-Walter-Stadion Aufstiegsaspirant Hamburger SV. „Bei uns herrscht eine große Vorfreude auf das Spiel. Die Mannschaft brennt. Es ist etwas Außergewöhnliches, wenn mit dem HSV ein gefühlter Bundesligist zur Prime Time hierherkommt und die Hütte ausverkauft ist“, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster am Donnerstag. „Ich glaube, dass der HSV hier hochkonzentriert auftreten wird. Wir sind aber gewillt, ihnen am Samstag einen heißen Tanz zu bieten.“