Manz: Infrastruktur auf Klimawandel ausrichten

Bettingen/Gerolstein (dpa/lrs) - . Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz muss der Bau kritischer Infrastruktur stärker auf den Klimawandel ausgerichtet werden. Das sagte der rheinland-pfälzische Klimaschutz-Staatssekretär Erwin Manz (Grüne) am Montag in einer auswärtigen Sitzung der Enquete-Kommission „Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge“ des Mainzer Landtags in Bettingen im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Die Flut im Juli 2021 habe gezeigt, „dass kritische Infrastruktur zumindest in Teilen verwundbar ist“.