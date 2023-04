Marion Poschmann erhält Joseph-Breitbach-Preis

Mainz (dpa/lrs) - . Die Schriftstellerin Marion Poschmann wird mit dem Joseph-Breitbach-Preis ausgezeichnet. Poschmann erhalte die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr literarisches Gesamtwerk, teilte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur am Donnerstag in Mainz mit. Die Jury habe die Schriftstellerin als „eine der radikalsten Dichterinnen unserer Zeit“ gewürdigt. Das Gesamtwerk habe für die Kunst der Dichtung neue Maßstäbe gesetzt. Die Verleihung findet am 15. September 2023 im Theater Koblenz statt.