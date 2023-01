Marlon Ritter verlängert Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Der 1. FC Kaiserslautern hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Marlon Ritter langfristig verlängert. Angaben zur genauen Laufzeit machte der Fußball-Zweitligist am Dienstag nicht. Der 28-Jährige war 2020 vom SC Paderborn auf den Betzenberg gekommen und bestritt seitdem 66 Drittligaspiele (zehn Tore). Er stand nach dem Aufstieg der Pfälzer im vergangenen Jahr in allen bisher 17 Saisonspielen auf dem Platz. „Wir sind sehr froh, dass wir eine weitere wichtige Stütze unseres Spiels mit Betze-DNA langfristig an den FCK binden konnten, und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft unsere gemeinsamen Ziele erreichen können“, sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.