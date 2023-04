Massenschlägerei zwischen Jugendlichen: 16-Jähriger verletzt

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Mehrere Jugendliche haben sich auf dem Betzenberg in Kaiserslautern eine Massenschlägerei geliefert. Dabei sei mindestens einer von ihnen leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 16-Jährige sei bei der Auseinandersetzung am Mittwochnachmittag von mehreren Menschen geschlagen oder getreten worden.