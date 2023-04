Matthäus übt deutliche Kritik: FCB in Mainz „unterirdisch“

In der ausverkauften Mainzer Arena waren die Bayern zwar durch ein Tor von Sadio Mané (29. Minute) in Führung gegangen. Doch Ludovic Ajorque (65.), Leandro Barreiro (73.) und Geburtstagskind Aarón Martín (79.) drehten die Partie in der zweiten Halbzeit sensationell. Den Bayern droht deshalb nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League auch der Verlust der Tabellenführung.