Medien: Trierer Bischof hält an Kommissionssprecher fest

Trier (dpa/lrs) - . Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hält an dem Sprecher der Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum fest. „Ich vertraue ihm voll und ganz“, sagte Ackermann am Donnerstag in einem Interview mit der „Rhein-Zeitung“ über den Sprecher der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum Tier, dem früheren rheinland-pfälzischen Justizminister Gerhard Robbers. An Robbers Aufklärungswille sei nicht zu zweifeln: „Ich sehe keinen Anlass, dass er zurücktritt.“