Medizinischer Notfall nach Geldautomatensprengung

Derweil hatte die Polizei Pirmasens in der Südwestpfalz bei zwei Großkontrollen am Mittwochabend besonders Geldautomatensprenger im Visier. Die Kontrollen fanden auf einem Parkplatz an der Autobahn 8 sowie an der Bundesstraße 10 statt. Kontrolliert wurden demnach 61 Fahrzeuge und 70 Personen.