Mehr als 1100 Narren ziehen am Neujahrstag durch Mainz

Ziel der 27 Gruppen wird am Neujahrstag der Domplatz sein, vorher passiert der Umzug den Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz. Am Neujahrsempfang nimmt in diesem Jahr Bürgermeister Günter Beck (Grüne) teil - ein neuer Oberbürgermeister wird in Mainz erst am 12. Februar gewählt, gut eine Woche vor dem Rosenmontag, dem Höhepunkt der Fastnacht am 20. Februar. Eine mögliche Stichwahl ist für den 5. März angesetzt.