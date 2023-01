Mehr als 600 Skifahrer zum Auftakt am Erbeskopf gezählt

Thalfang (dpa/lrs) - . Am ersten Tag der Skisaison am Erbeskopf sind am Sonntag mehr als 600 Skifahrer gezählt worden. „Nach zwei Jahren Corona sind wir total begeistert über den Auftakt“, sagte die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang und Vorsitzende des Zweckverbandes Erbeskopf, Vera Höfner, am Montag. Die Wintersportler seien teils aus dem weiteren Umkreis gekommen, darunter viele aus Rheinhessen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland, sagt sie. Alles habe gut geklappt, es habe kein Verkehrschaos gegeben.