Mehr Arbeitslose im August: Unbesetzte Ausbildungsplätze

Mainz (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz sind im August mehr arbeitslose Menschen gezählt worden. Vor allem bei Jugendlichen sei die Arbeitslosigkeit in den vergangenen Wochen gestiegen, teilte die Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Heidrun Schulz, am Donnerstag mit. Sie hätten sich nach einem vorherigen Schulbesuch oder nach einer Ausbildung arbeitslos gemeldet.