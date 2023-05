Mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen in Rheinland-Pfalz

Bad Ems (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen gestiegen. Im zweiten Corona-Jahr 2021 arbeiteten in dem Bereich insgesamt etwa 275 400 Menschen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte. Das seien rund 6500 Beschäftigungsverhältnisse mehr (plus 2,4 Prozent) als noch im Jahr 2020.