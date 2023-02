Mehr betrunkene Kinder an Rosenmontag: Weniger Einsätze

Acht Menschen wurden in Gewahrsam genommen, 2020 waren es fast dreimal so viele (31). 27 Betretungsverbote wurden ausgesprochen, weil diese Menschen in der Vergangenheit bereits mit erheblichen Störungen in der Öffentlichkeit aufgefallen waren. Auch die Zahl der Widerstandshandlungen gegen Einsatzkräfte ist deutlich gesunken: von 18 (2020) auf 10.