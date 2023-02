Mehr Fachkräfte in die Kitas: Werbekampagne gestartet

Mahnende Worte kamen von der Vorsitzenden des Kita-Fachverbandes, Claudia Theobald. Werbung sei zwar wichtig, doch auch die Rahmenbedingungen für die Arbeit in Kitas müssten stimmen, sagte sie. Als Vergleich zeigte sie eine Flasche Wein in schönem Design und mit ansprechendem Etikett. Diesen Wein werde aber niemand ein zweites Mal kaufen, wenn der Inhalt nicht schmecke. Der Fachkräftemangel mache den Kitas zu schaffen, berichtete sie. „Die Relevanz des Erzieherberufs ist in der Gesellschaft noch nicht angekommen.“ Auch Hubig sprach von einer „angespannten Personalsituation“ in den Einrichtungen.