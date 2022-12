Mehr Geld für Busfahrer: 15,7 Millionen für Verbünde

Mainz (dpa/lrs) - . In Folge der vereinbarten Lohnerhöhungen für Fahrer im privaten Busgewerbe zahlt das Land Rheinland-Pfalz den vier Verkehrsverbünden im Land insgesamt 15,7 Millionen Euro. Der Betrag sei in dieser Woche zur Auszahlung freigegeben worden, teilte das Mobilitätsministerium in Mainz am Freitag mit. „Um im Klimaschutz voranzukommen, brauchen wir auch die Mobilitätswende“, sagte Mobilitätsstaatssekretär Michael Hauer (Grüne). Die gelinge aber nur, wenn der ÖPNV auskömmlich finanziert werde.