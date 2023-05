Mehr Geld für ehrenamtliche Ortsbürgermeister

Mainz (dpa/lrs) - . Ehrenamtliche Ortsbürgermeister in Rheinland-Pfalz bekommen mehr Geld in Form einer höheren Aufwandsentschädigung. Die sogenannten Mindestentschädigungssätze, die sich nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde richten, sollen rückwirkend zum 1. Januar 2023 um sechs Prozent und zum 1. Januar 2024 um weitere sechs Prozent angehoben werden, wie das Innenministerium in Mainz am Freitag mitteilte.