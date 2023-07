Mehr Geld für Start-ups in Rheinland-Pfalz: Niveau niedrig

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - . Start-ups in Rheinland-Pfalz waren entgegen dem allgemeinen Trend im ersten Halbjahr des laufenden Jahres deutlich erfolgreicher bei der Suche nach Geldgebern. In die Wachstumsfirmen des Bundeslandes wurden in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 18 Millionen Euro Risikokapital investiert - das ist ein Wachstum um mehr als 15 Millionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus dem am Montag veröffentlichen Start-up-Barometer der Beratungsgesellschaft EY hervorgeht.