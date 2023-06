Mehr Lesen, Schreiben und Rechnen in der Grundschule

Mainz (dpa/lrs) - . Mit einem Bündel an Maßnahmen will Rheinland-Pfalz die Basiskompetenzen der Grundschulkinder verbessern. Um das Lernen beim Lesen, Schreiben und Rechnen weiter zu stärken, sei ein Neun-Punkte-Plan erarbeitet worden, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Mainz. Mit mehr Lernzeit, regelmäßigen Erhebungen des Lernstands sowie mehr individueller Förderung auf wissenschaftlicher Basis in Deutsch und Mathematik sollen die Ziele erreicht werden.