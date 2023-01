Mehr Tauben, weniger Amseln und Bergfinken gesehen

Häufiger gemeldet wurden hingegen Vogelarten wie Stieglitz (plus 42 Prozent), Schwanzmeise (plus 46 Prozent) und Zaunkönig (plus 59 Prozent). Hier nimmt der Nabu als Erklärung an, dass die Vögel, die sonst teilweise in den Süden ziehen, wegen des milden Winters diesmal an ihren Standorten blieben.