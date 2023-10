Mehr Tuberkulose-Fälle in Rheinland-Pfalz

Koblenz/Trier (dpa/lrs) - . Die Zahl der in Rheinland-Pfalz gemeldeten Fälle von Tuberkulose ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In diesem Jahr seien bisher 160 Fälle registriert worden, teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz auf dpa-Anfrage in Koblenz mit. Dies seien 35 Fälle oder 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Fälle verteilen sich laut LUA über ganz Rheinland-Pfalz.