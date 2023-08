Mehrere Einsätze wegen Unwetters im Raum Worms

Worms (dpa/lrs) - . Wegen eines Unwetters mit heftigen Windböen hat die Feuerwehr im Raum Worms in der Nacht zum Samstag rund 20 Einsätze gehabt. Es habe mehrere umgestürzte Bäume, in Teilen abgedeckte Dächer und einen Keller unter Wasser gegeben, teilte ein Sprecher der Feuerwehr in Worms am Samstag mit. Die Bäume seien auf Autos, Vorgärten und Straßen gefallen und hätten weggeräumt werden müssen. Verletzt wurde niemand.