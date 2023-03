Mehrere Kinder bei Unfall von Schulbus leicht verletzt

Weilerbach (dpa/lrs) - . Beim Unfall eines Schulbusses bei Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) sind der Polizei zufolge mehrere Kinder leicht verletzt worden. Eine 17-Jährige sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Freitag mit. Der mit 15 Kindern zwischen 7 und 17 Jahren besetzte Bus sei am Mittag auf der Kreisstraße 19 zwischen Weilerbach und Erzenhausen Zeugen zufolge in den Seitenstreifen geraten und umgekippt.